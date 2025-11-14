Под прицелом были нефтебаза и НПЗ: дроны атаковали российские Энгельс и Саратов. Фото и видео

В ночь на пятницу, 14 ноября, на территории страны-агрессора снова раздавались взрывы. Беспилотники наведались в российские Энгельс и Саратов.

Под атакой оказались нефтебаза и НПЗ. Об этом сообщили Telegram-каналы "Supernova" и "Exilenova+".

Подробности атаки

Так в Саратове местные жители в течение ночи жаловались на "бавовну" и фиксировали на видео звуки от пролета БПЛА и взрывы, а в одном из аэропортов вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"Саратов, местные власти подтверждают атаку, местные жители писали что "объектом гражданской инфраструктуры", который был атакован это местный НПЗ, подождем отчет от Генштаба", – говорится в сообщении.

Позже жители зафиксировали пожар после атаки в Саратове. Уже на утро стало известно, что российская ПВО якобы сбила 45 дронов над территорией области.

В Энгельсе дроны атаковали нефтебазу "Кристалл", сообщалось по крайней мере о трех попаданиях по объекту.

По информации российского минобороны, всего над территорией РФ якобы сбили 216 беспилотников.

Напомним, в ночь на 12 ноября в РФ пожаловались на дроновую атаку по Ставропольскому краю. Взрывы раздавались и в Буденновске, там вспыхнул пожар в промзоне, его подтвердили местные власти. Позже стало известно, что под ударом оказался химический завод "Ставролен".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября, российский НПЗ в Орске поразили беспилотники СБУ. До места прилета от границы Украины – около 1 400 км. Также сообщалось, что в Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ, нефтяного терминала в Феодосии и объектов врага в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!