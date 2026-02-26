Под прицелом были подстанции, ТЭЦ и ТЭС: карта пролета ракет и дронов во время атаки РФ на Украину 26 февраля

В ночь на 26 февраля российская террористическая армия устроила очередную комбинированную атаку по украинским городам. Захватчики применили десятки ракет разных типов, а также сотни дронов-камикадзе.

Целью путинской армии снова стала энергетическая и гражданская инфраструктура. Мониторинговые Telegram-каналы опубликовали подробную информацию о ночной атаке.

Ракетный и дроновый террор

В течение ночи российские войска атаковали Харьков, Харьковскую область, Николаевскую область, Винницу и пригород, Запорожье, Киев и пригород, Киевскую область, Кривой Рог, прифронтовые территории Донецкой области, Одессу и Полтава.

Основной целью удара стали подстанции, аэродромы, ТЭЦ, ТЭС и объекты военно-промышленного комплекса. Кроме того, во многих городах зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, в частности, многоэтажные и частные жилые дома, торговые центры, автомобили.

Также мониторы отмечают, что по Запорожью, Кривому Рогу и Харькову, Виннице и Киевщине враг направил группы ударных БПЛА. Ближе к 4 утра противник атаковал Киев и область по меньшей мере 4 баллистическими ракетами.

Кроме того, враг направил по меньшей мере две гиперзвуковые ракеты 3М22 комплекса "Циркон" из Крыма в направлении Бучанского района Киевщины.

В то же время противник запустил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 из Вологодской области России в направлении Киевщины и Винницы. Ближе к утру поступала информация о пуске ракеты Х-22/32 в направлении Украины по борту Ту-22М3, однако на территории Украины ракета не входила.

Напомним, ночью 26 февраля российская террористическая армия нанесла массированный удар по Запорожью. Вследствие атаки в областном центре зафиксировано множество разрушений, есть пострадавшие среди мирного населения. После обстрела в городе горят многоэтажки, торговый центр, частные дома и автомобили.

Также OBOZ.UA писал о последствиях очередной массированной атаки по территории Украины. Враг осуществил массовые запуски БпЛА с разных локаций, ударил баллистическими ракетами, а под утро атаковал крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

