Под прицелом химзавод и два стратегических объекта: дроны атаковали Московскую область, поднялся дым. Фото и видео

В ночь на 7 июля беспилотники вновь атаковали Московскую область: там раздавались взрывы, поднялся дым. Пролет дронов фиксировали во многих местах, поэтому под прицелом могут оказаться химический завод в Кроснозаводске и научно-исследовательские институты специального машиностроения в Климовске и Хотьково.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Exilenova+". При этом в РФ пожаловались, что ночная атака на столицу стала самой масштабной за последние два года.

Подробности атаки дронов

"С ночи в Московской области слышны взрывы. Во многих местах фиксировались БПЛА Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Среди вероятных целей ударов называют ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ. В частности, в Краснозаводске расположен Краснозаводский химический завод, который производит продукцию военного назначения, в том числе компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.

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Также под удар мог попасть расположенный в Климовске Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения – один из ключевых российских центров разработки стрелкового оружия, боеприпасов и военного снаряжения.

Еще одной потенциальной целью является Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения в Хотьково, который специализируется на разработке и испытании боеприпасов и специальных видов вооружения.

В то же время информация о последствиях ударов по другим объектам в настоящее время уточняется. По предварительным данным, речь идет еще о нескольких локациях.

Между тем в Минобороны РФ похвастались, что в течение ночи российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 452 украинских беспилотника над различными регионами страны.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 430 из них направлялись в сторону российской столицы, а большинство дронов было "нейтрализовано на дальних подступах" к городу.

Вместе с тем российское государственное агентство ТАСС сообщило, что эта атака на Москву стала самой масштабной за последние два года.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что масштабные удары беспилотниками по Москве и Санкт-Петербургу в сочетании с ухудшением экономической ситуации в России могут заставить кремлевское руководство пересмотреть свое отношение к войне. Он выразил убеждение, что психологический эффект от атак на территории РФ будет постепенно ослаблять готовность российского диктатора продолжать боевые действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июля Силы обороны нанесли удар по предприятию АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске и химическому заводу в том же городе. В настоящее время продолжается уточнение масштабов повреждений и результатов поражения.

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