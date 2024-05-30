Под прицелом мог быть НПЗ: в сеть попало видео атаки дронов на Тамань

В сети появилась информация, что, вероятно, в четверг, 30 мая, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Тамань в Краснодарском крае России. Ставшие свидетелями инцидента россияне сначала подумали, что в небе пролетал кукурузник.

Однако когда они услышали звуки выстрелов, то поняли, что происходит и начали очень эмоционально реагировать. Видео атаки опубликовал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На видео слышно, как по БПЛА работала российская ПВО.

"Тамань. Привет. Наш БПЛА поражает их НПЗ. Не все по плану, но ничего. Не все сразу", – написал Андрющенко.

В официальных источниках пока не давали подробностей этого инцидента.

Ранее сообщалось, что в среду, 29 мая, в оккупированном Киевском районе Донецка прогремел взрыв. В результате инцидента над городом появился густой дымовой занавес, а очевидцы рассказывают о "куче тел" захватчиков. Попали куда следует, комментируют событие украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 27 мая в Луганске раздались мощные взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Позже стало известно, что взрывы были в районе "инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов" и авиационного ремонтного завода, расположенного рядом.