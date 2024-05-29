Попали куда надо: ВСУ нанесли удар по оккупированному Донецку. Видео

В среду, 29 мая, в оккупированном Киевском районе Донецка прогремел взрыв. В результате инцидента над городом появился густой дымовой занавес, а очевидцы рассказывают о "куче тел" оккупантов.

Об этом сообщают местные паблики. Пока никакой официальной информации от "власти" оккупантов нет. Попали, куда надо, комментируют ситуацию люди.

Удар был нанесен в здание рядом с типографиями "Донечина" и АЗС, которая несколько лет не работает. По указанным координатам 48.052439431647365, 37.77623250091468 было здание "Донбассгражданпроекта", которое сейчас уничтожено полностью. Сообщается, что там была военная база русских.

По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что его можно было услышать даже в отдаленных районах Донецка.

Жители оккупированного украинского города спорят, чем именно был нанесен удар. Чаще звучит версия про HIMARS.

Как сообщал OBOZ.UA, поскольку именно Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ, она имеет полное право использовать для обороны все доступные средства. Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Петр Фиал.

Фактически он поддержал призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Напомним, ранее схожую позицию по ограничениям на применение западных вооружений высказала министр обороны Нидерландов. Кайса Оллонгрен заявила, что Украина имеет право избивать по территории РФ западным оружием и что это не должно быть темой для дискуссий.