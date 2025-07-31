Под прицелом – стратегический завод: дроны атаковали российскую Пензу, поднялся дым. Фото и видео

Российска Пенза утром в четверг, 31 июля, подверглась налету дронов. В городе выли сирены, в районе предприятия "АО Радиозавод" прогремели взрывы, поднялся столб черного дыма.

Мобильный интернет ограничен, так как с часа ночи в Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", сообщили в региональном МЧС РФ. Местные СМИ заявили, что БПЛА атаковали "АО Радиозавод".

Губернатор Олег Мельниченко отчитался, что "совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий".

По его словам, на территрии вспыхнул пожар, но жертв и разрушений нет.

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