Под ударом был нефтеналивной порт: дроны атаковали Ленинградскую область, произошел пожар. Видео

В ночь на 12 сентября беспилотники атаковали нефтеналивной порт "Приморск" в Ленинградской области. Это один из крупнейших объектов российской нефтелогистики, через который осуществляется значительная часть экспорта нефти.

Об этом сообщают росСМИ. Губернатор Ленинградской области подтвердил, что в результате атаки в порту вспыхнул пожар на одном из судов.

Для ликвидации возгорания была задействована автоматическая система пожаротушения.

По его словам, силы ПВО РФ якобы уничтожили более 30 беспилотников в воздушном пространстве области.

Обломки дронов и средств ПВО падали в нескольких населенных пунктах: во Всеволожске, Тосно, селах Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе.

Власти заявляют, что пострадавших нет, а работы по ликвидации последствий продолжаются. Официально подтверждено, что атака продолжается.

Порт "Приморск" – ключевой объект для экспорта российской нефти на европейские рынки. Удар по нему может повлиять на логистические маршруты и объемы поставок.

В сети распространяют видео момента атаки и пожара в акватории порта.

Что предшествовало

Поздно вечером 11 сентября в пабликах страны-агрессора и на временно оккупированных украинских территориях началась настоящая паника из-за атаки рекордного количества украинских ударных дронов. Под атакой были оккупированы части Донбасса, а также Ростовская и Брянская области и дальше – Смоленская, Тверская, Псковская, Воронежская и Ленинградская область включительно. Россияне считают, что украинцы запустили более 100 беспилотников. В результате атак возникли пожары. Отдельно россияне ждут "польский ответ" за атаку дронами позапрошлыми сутками.

Как сообщал OBOZ.UA из собственных источников в Главном управлении разведки, в результате взрывов в российской Пензе были поражены магистральный нефтепровод и региональный газопровод. Оба обеспечивали деятельность военных объектов страны-агрессора, задействованных в войне против Украины.

В течение августа было поражено 60 целей в РФ, всего украинские дроны атаковали более 67 тысяч объектов врага. В то же время Силы обороны вернули контроль над территорией в 58 квадратных километров.

