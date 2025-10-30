Под ударом была газовая и энергетическая инфраструктура: появилась карта пролета ракет и дронов во время атаки РФ на Украину

Россияне в очередной раз осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины. Ночью и утром 30 октября оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также сотни ударных и имитационных БПЛА.

Карту движения воздушных целей над Украиной обнародовал мониторинговый канал "ПВО радар". По данным паблика, россияне использовали ряд дальнобойных средств поражения: ракеты типов Х-101, "Калибр", "Кинжал", а также вероятно "Искандер-К".

Ударные дроны оккупантов фиксировали в Запорожской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской областях, а также в ряде центральных и западных областей. Основное направление движения беспилотников – с юго-востока на запад Украины.

В Запорожье зафиксировали "прилеты" по меньшей мере семи баллистических ракет. Этим же вооружением атаковали и Днепр. А в Винницкую область оккупанты пустили по меньшей мере три "Кинжала".

Что известно о российской атаке

Около 02:08 Воздушные силы ВСУ зафиксировали взлет 6– 7самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" курсом в сторону Каспийского региона РФ. После этого в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

Около 04:26 в воздушное пространство страны зашли ракеты "Калибр", а в 04:30 семь самолетов Ту-95МС вышли на зоны возможных пусков. По меньшей мере три "Кинжала" атаковали Винницкую область.

Под ударом войск страны-агрессора была энергетическая инфраструктура Украины, это подтвердили в Министерстве энергетики.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– В ночь на четверг, 30 октября, в результате обстрела Запорожья пострадали 11 человек, среди которых 6 детей. Врагнаправил на город много дронов, а также нанес не менее семи ударов баллистическими ракетами.

– В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине введены аварийные отключения электроэнергии. Такие меры распространяются на большинство регионов нашей страны.

