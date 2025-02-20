Под ударом были дома и торговые объекты: оккупанты атаковали Константиновку, погибли три человека

Войска страны-агрессора России в 12:20 четверга, 20 февраля, начали артиллерийский обстрел Константиновки. Он продолжался более получаса; погибли трое гражданских.

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Прокуратура Донецкой области сообщила, что ранения, несовместимые с жизнью, получили 47-летний мужчина и две женщины. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В эпицентре поражения оказались жилые дома и торговые объекты. Повреждены восемь фасадов частных и многоквартирных домов, аптека, магазин, автомобили, линии электросети, газопровод.

Всего в течение 20 февраля в результате российских атак в Константиновке погибли четверо граждан, уточнил в Facebook начальник ГВА Сергей Горбунов. Агрессор также запускал по городу авиационные бомбы.

По состоянию на 15:00 в течение суток город подвергся четырем авиаударам и обстрелам из ствольной артиллерии. Было известно о двух мужчинах и двух женщинах, которые стали жертвами российской армии.

По информации Горбунова, агрессор применял РСЗО "Смерч", артиллерию и БПЛА, чтобы бить по населенному пункту.

Как ранее писал OBOZ.UA, утром 19 февраля в Константиновке также гремели взрывы. Российские войска атаковали город шестью бомбами ФАБ-250. В результате этого обстрела ранения получили шестеро гражданских.

Всего 19 февраля из-за российских ударов пострадали восемь жителей Константиновки и один гражданский погиб.

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