Под ударом были нефтебаза и электроподстанция: всплыли детали новой атаки дронов СБУ на Россию

В ночь на 13 мая сразу несколько областей страны-агрессора России были под атакой беспилотных летательных аппаратов. Целью БПЛА стали нефтебаза и электроподстанция.

Дроны СБУ активно работали в Липецкой и Белгородской областях РФ. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

В результате атаки произошел пожар на территории нефтебазы "Осколнефтеснабжение" возле населенного пункта Старый Оскол и подстанции "Елецкая" мощностью 500 кВт. Примечательно, что граждане РФ всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области.

Кроме того, губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая". Стоит отметить, что эта подстанция питает тяговые подстанции железной дороги, нефтеперекачивающую станцию Становая и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

"Российская промышленность, работающая на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Меры по подрыву военного потенциала врага будут продолжаться", – отметил информированный источник.

Напомним, ночью 13 мая беспилотники атаковали электроподстанцию в Липецкой области РФ. В результате удара на объекте критической инфраструктуры произошел пожар. По легенде российских чиновников, БПЛА якобы были "подавлены".

Ранее сообщалось, что вечером 12 мая в российском Белгороде пожаловались на взрывы. Заявили, что, помимо прочего, попадание якобы пришлось в местную ТЭЦ, в результате чего часть города осталась без света, а местным жителям посоветовали заряжать павербанки.

Также OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 11 мая дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла".