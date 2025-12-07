Под ударом – энергетическая и нефтяная инфраструктура: появилась карта ночной атаки РФ на Украину

Ночью 7 декабря российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину дронами и ракетными ударами. Целью захватчиков в очередной раз стала энергетическая и нефтяная инфраструктура.

Всю ночь россияне обстреливали Кременчуг, а также вторую ночь подряд терроризировали Фастов в Киевской области. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Monitorwar.

Росссийский террор

По информации мониторинговых каналов, больше всего от вражеских ракет и дронов ночью 7 декабря пострадал Кременчуг Полавской области. По предварительным данным, захватчики направили на город несколько десяткой дронов-камикадзе.

Кроме того, россияне вторую ночь подряд поднимали в воздух истребители МиГ-31К, которые атаковали Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал". По предварительной информации, ракетами враг также атаковал Кременчуг.

В Фастове вторую ночь подряд также раздавались мощные взрывы. Оккупанты атаковали город дронами, которывй запускали с северо-восточного и южного направления. Последствия российского террора уточняются.

Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких областях, россияне били по жилой застройке, железной дороге, энергетической инфраструктуре.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал, что под вражескими ударами оказалась Киевщина: регион россияне атаковали дронами и ракетами, ранены три человека.

