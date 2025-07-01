Под ударом могли быть ЗРК С-300/400 и РЛС: всплыли новые данные о последствиях взрывов в Крыму. Фото и видео

Во время взрывов в оккупированном Крыму в ночь на 1 июля, под ударом могли оказаться вражеский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300/С-400 и радиолокационная станция (РЛС). Сильный пожар зафиксировали спутники NASA.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Там опубликовали соответствующие фото и видео.

"На Керченском полуострове, возможно, были поражены ЗРК С-300/С-400 и РЛС. К югу от села Курортное Ленинского района, которое на Азовском море, спутники NASA ночью зафиксировали мощный пожар", – говорится в сообщении.

По информации местных жителей взрывы в Керчи и Феодосии были слышны в период с 00:20 до 00:50 1 июля.

В Telegram-канале отметили, что там находится позиция ЗРК С-300/С-400. На фотографии, которую ранее прислал подписчик, видно пусковые установки и РЛС подсветки цели 30Н6Е или 92Н6Е. Также в Курортном размещена редкая РЛС Каста-2Е2.

Напомним, 30 июня, взрывы прогремели в оккупированном городе Мелитополь на Запорожье. Также громко было в Крыму, где перекрыли Крымский мост и внезапно подняли в воздух вертолеты. Вероятно, они подверглись атаке беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 июня Служба безопасности Украины провела операцию по поражению аэродрома "Кировское" в оккупированном Крыму. Там были уничтожены три вражеских вертолета и ЗРГК "Панцирь-С1". Вечером следующих суток в районе военного объекта все еще бушевал пожар, который россияне не могли потушить.

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