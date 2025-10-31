Под Владимиром в России атакована узловая подстанция, которая обеспечивает энергоснабжение части области: произошел мощный пожар. Видео

Под атакой дронов этой ночью оказалась Владимирская область РФ. Там удар пришелся на электроподстанцию "Владимирская", расположенную в пригороде областного центра.

На объекте вспыхнул пожар. Об атаке сообщало, в частности, российское независимое издание ASTRA.

Что известно

Ближе к утру пятницы жители Владимирской области начали публиковать кадры, зафиксировавшие последствия атаки дронов на электроподстанцию "Владимирская" под Владимиром. В ASTRA провели их геолокационный анализ и подтвердили, что поражен именно этот объект.

"Кадры очевидцев момента атаки на город Владимир и область в ночь на 31 октября свидетельствуют, что в поселке Энергетик удар пришелся на электроподстанцию. По данным ASTRA, кадры сняты в районе улицы Радионовка. Атакованная подстанция расположена на улице Энергетиков", – отмечено в сообщении.

В ASTRA добавили, что подстанция "Владимирская" является крупным энергетическим объектом региона. Ее установленная мощность – около 4 010 МВА, по данным сайта energybase. Подстанция является узловой – от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона.

Также в сети появились кадры прилета.

Атаку подтвердили местные власти.

"Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимир. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте. Угроза беспилотной атаки сохраняется. Прошу соблюдать осторожность, информация будет дополняться", – написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев в 04:20 по киевскому времени.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 31 октября дроны атаковали Ярославль, прогремела серия взрывов. Под ударом оказался местный НПЗ, входящий в топ-5 по объемам переработки сырой нефти.

