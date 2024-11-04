Россия в Днепре убила ракетой супругу полицейского и его старшую дочь, младшая девочка еще в больнице

В Днепре в ночь с 25 на 26 октября во время вражеского обстрела погибла 45-летняя Светлана Соколова и ее дочь, 14-летняя Арина Плюкало. Младшая дочь Соломия выжила, она получила ранения и сейчас находится в больнице. Также пострадал, но остался жив отец девочек.

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Отец был ранен, но не покидал место взрыва

Российские захватчики в ночь с 25 на 26 октября нанесли ракетный удар по Днепру. Взрывы раздались в нескольких местах города, в жилых массивах. Всего погибло пять человек. Среди них – 45-летняя Светлана Соколова и ее старшая дочь, 14-летняя Арина Плюкало. Супруг-полицейский и их младшая дочь Соломия выжили, но девочка получила серьезные ранения, сейчас она в больнице.

Семья жила в одном из 2-этажных домов, в которые попала вражеская ракета. Здание было полностью разрушено, а вся семья оказалась под завалами.

Несмотря на контузию и травмы, глава семьи – полицейский – до последнего оставался на месте, помогал с поиском людей. Из-под завалов спасатели достали тела его супруги и их старшей дочери.

Словно что-то предчувствовала

Светлана Соколова занималась разведением цветов. Особенно она любила пионы. Светлана состояла в группе любителей цветов в Facebook. А ее собственная страничка была наполнена фотографиями различных растений.

Одна из одногруппниц Светланы Михайлина рассказала OBOZ.UA, что Света как-то заказывала у нее корни пионов для разведения.

"Наше общение ограничивалось только общими интересами в группах. Светлана очень любила цветы, у нее была своя коллекция пионов. Она была эстетом и жизнерадостным жизнелюбом. Я бы сказала, что она была человеком с высокой самоорганизацией, в чем-то даже педантичной, вокруг нее всегда царил порядок", – говорит Михайлина.

Знакомые отмечают, что в последнее время на страничке у Светланы появлялись стихи, словно она предчувствовала что-то неладное.

"Тебе чомусь забрали небеса,

Наповниши все болем і печалем,

У душу увірвалась пустота,

Лише ця біль… тебе уже нема…

І день за днем я докладаючи зусиль

Вперед іду… бо кажуть "треба жити"… Хоча всередені лиш спогади і біль,

Який знеболювальним жодним не загасиш".

Арина занимала призовые места по дзюдо

Вместе со Светланой погибла и ее старшая дочь Арина Плюкало. Девочка училась в школе №36 Днепра в 9-м классе.

Также она занималась дзюдо.

"Арина пришла на занятия лет 5-6 назад, ее привели родители. Они всегда интересовались ее успехами, всегда я их видел на соревнованиях, когда они болели за свою дочь. Девочка была очень скромной, даже стеснительной. И в то же время очень сильной и целеустремленной. Арина принимала участие во многих соревнованиях и очень часто занимала призовые места", – рассказал OBOZ.UA ее тренер Алексей Чуприна.

В эту же спортивную школу ходила и младшая дочка Соломия. Сначала появилась информация, что девочка сильно травмировалась во время взрыва и даже потеряла руку. Но позже сообщили, что с рукой у Соломии все в порядке, но ей потребуется лечение и реабилитация.

Сейчас друзья и знакомые собирают деньги для отца и дочери, которым удалось выжить после ракетного удара. Они остались без жилья. Если кто-то хочет помочь, то может это сделать, перечислив деньги на карту 5375 4112 2387 0465 или на банку https://send.monobank.ua/jar/j4RFUken4.