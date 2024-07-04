Под завалами нашли тело женщины, еще одна пострадавшая умерла в больнице: в Днепре выросло количество жертв российских атак

В результате удара оккупантов по многоэтажному зданию в центре Днепра, произошедшем 28 июня, возросло количество жертв. В ночь на 4 июля спасатели достали под завалами тело еще одной женщины.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Это уже третья жертва удара по днепровскому дому.

В результате этого ракетного удара также пострадали 12 человек, из них 1 ребенок. Два человека спасли подразделения ГСЧС.

Также в больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранения во время вчерашней атаки на город. Всего в результате российской атаки 3 июля погибли шесть человек.

В четверг, 4 июля, в Днепре объявлен траур по тем, чьи жизни унес враг.

"Помним. Искренние соболезнования близким и родным", – пишет Сергей Лысак по поводу жертв российских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 июля в Днепре раздалась серия мощных взрывов. В результате российских обстрелов повреждены ТЦ и медучреждение. Шесть человек погибли, еще более трех десятков пострадали, среди которых несовершеннолетняя девочка.

Жители Днепра были в шоке от пережитого утром, сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак. Он показал видео, в котором очевидцы рассказали об обстреле. По их свидетельству забыть утренний ужас днепряне смогут не скоро.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Днепра, который армия РФ совершила утром. Он заявил, что российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность украинского оружия.

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