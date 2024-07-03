'Думал, что это мои последние слова в жизни': очевидцы рассказали о утренних взрывах в Днепре. Видео

В Днепре утром 3 июля прогремели мощные взрывы. Российские военные преступники попали "Шахедами" и ракетами в торговый центр и одно из медицинских учреждений; по меньшей мере пять человек погибли, еще 50 получили ранения.

Видео дня

Жители Днепра все еще в шоке от пережитого утром, говорит глава Днепровской ОВА Сергей Лысак. Он показал видео, в котором очевидцы рассказали об обстреле. По их словам забыть утренний ужас днепряне смогут не скоро.

Люди рассказывают, что от взрывов трясло даже подземную стоянку.

"Когда начались взрывы, прямо очень страшно было. Очень сильные были взрывы", - говорит испуганная женщина.

Пожилого мужчину сильно ранило стеклом. Он упомянул только "лужу крови" после удара.

"Очень много крови. Стеклом ранило мне лицо, руку вот здесь разбило мне", – показал он.

Молодой человек из Днепра после взрыва упал на пол и сразу же начал звонить жене, чтобы сказать, что любит ее.

"Я думал, что это последние мои слова в жизни", – признался юноша.

"Все кричали, плакали. Все в шоке до сих пор", – рассказала другая женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 июля в Днепре раздалась серия мощных взрывов. В результате российских обстрелов повреждены ТЦ и медучреждение. Пять человек погибли, еще более трех десятков пострадали, среди которых несовершеннолетняя девочка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Днепра, который армия РФ совершила утром. Он заявил, что российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность украинского оружия.

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