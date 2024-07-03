Дрожали стены, поднялся дым: жители Днепра рассказали о вражеской атаке на город, в результате которой есть погибшие. Видео

Утром 3 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар и атаковали беспилотниками Днепр, что привело к погибшим и раненым. Очевидцы взрывов рассказали о первых минутах после удара.

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Управляющая рестораном вблизи поврежденного торгового центра Ольга сообщила в комментарии Общественному, что в результате атаки заведение получило повреждения, также несколько работников травмированы. Некоторые получили контузии, другие – телесные повреждения.

"Мы работаем с 10 часов, но в 9 часов некоторый персонал уже был на месте. Большие повреждения, почти все разрушено. Подсчитываем убытки", – рассказала женщина.

Она отметила, что в результате ракетного удара в помещении повреждены потолки, стены и окна.

"Разрушения колоссальные. Попадали потолки, ни одного целого окна нет, летняя терраса полностью разрушена. Включая крышу и бар. Все бронирование на ближайшую неделю придется отменить", – рассказывает Ольга.

Днепрянин Артем, который был рядом с местом удара, рассказал, что уже попрощался с жизнью, но, к счастью, остался невредимым, однако его автомобиль пострадал.

Местная жительница Юлия, работающая в торговом центре, заявила, что из-за атаки ее автомобиль был полностью разбит.

Также получил ранение 88-летний дедушка, на момент вражеского удара он находился на трамвайной остановке неподалеку от места обстрела.

Жительница Днепра рассказала, что во время взрывов находилась на территории детского сада неподалеку от места удара.

"Очень было страшно, летело где-то над садиком, мы все это слышали. Потом услышали взрывы", – рассказала женщина.

Днепрянин Сергей отметил, что находился на приеме у врача, когда услышал взрывы.

"Услышал взрыв, увидел дым. Увидел, что горит крыша, куски полетели на автомобиль. Один автомобиль поврежден боевой частью, но она не разорвалась, лежит там", – говорит мужчина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Днепра, который армия РФ совершила утром 3 июля. Он заявил, что российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность украинского оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 июля в Днепре раздалась серия мощных взрывов. В результате российских обстрелов повреждены ТЦ и медучреждение. Пять человек погибли, еще более трех десятков пострадали, среди которых несовершеннолетняя девочка.

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