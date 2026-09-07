Подарок ко Дню военной разведки: бойцы ГУР сбили российский самолет в Крыму. Видео

В Крыму в ночь на 7 сентября операторы Департамента активных действий ГУР МО Украины сбили российский самолет. При этом точная степень повреждения вражеского самолета в настоящее время устанавливается.

Видео дня

Кроме того, в разведке назвали операцию "подарком" ко Дню военной разведки Украины. Об этом сообщает Департамент активных действий ГУР МО.

Там отметили, что поражение российской авиационной техники произошло на территории временно оккупированного Крыма.

На обнародованных кадрах запечатлен момент проведения операции. При этом украинская сторона пока не сообщает, какой именно самолет был целью и где именно на полуострове его поразили.

Департамент активных действий ГУР подчеркнул, что характер и масштаб повреждений российского самолета пока уточняются.

Главные истории дня

Недавно украинские военнослужащие нанесли результативный удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. В результате операции был уничтожен самолет Су-24М.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во временно оккупированном Крыму на военном аэродроме "Гвардейское" после взрыва поздно вечером 28 августа зафиксировали несколько очагов пожара. Спутниковые данные подтвердили возгорание на территории объекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!