В оккупированном Крыму зафиксированы пожары в районе аэродрома "Гвардейское" и на позициях российских войск

Во временно оккупированном Крыму на военном аэродроме "Гвардейское" после взрыва поздно вечером 28 августа было зафиксировано несколько очагов пожара. Спутниковые данные подтвердили возгорание на территории объекта.

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Однако информации о причинах пожара и масштабах возможных повреждений пока нет. Об этом сообщают российские СМИ.

Пожары заметили именно в северной части аэродрома. Накануне, около 23:56, местный житель сообщил о взрыве в районе военного объекта, после которого было видно красное зарево.

Аэродром "0-Гвардейское" является одним из военных объектов, которые российские войска используют для запуска ударных беспилотников типа Shahed/"Герань" по территории Украины. Именно поэтому объект и имеет важное значение для российской воздушной кампании против украинских городов.

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В то же время пока не сообщается, что именно стало причиной взрыва и последующего возгорания. Пожары на территории объекта также фиксировались спутниковой системой NASA FIRMS.

Недавно украинские военнослужащие нанесли результативный удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. В результате операции был уничтожен самолет Су-24М.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины поразили автомобильный мост через реку Молочную вблизи Молочанска Запорожской области, который российские оккупанты использовали для военной логистики. Также украинские защитники нанесли удары по складам беспилотников, пунктам управления БПЛА и другим военным объектам противника на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и во временно оккупированном Крыму.

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