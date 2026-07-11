Подавляющее большинство – корейцы: журналисты подсчитали, сколько завербованных Москвой иностранцев погибли в войне с Украиной

По меньшей мере 3589 иностранцев из более чем 40 стран мира погибли, воюя на стороне России во время полномасштабной войны против Украины. Большую часть этих потерь составляют военнослужащие из Северной Кореи, которых Москва привлекла к боевым действиям после начала операции украинских сил в Курской области.

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Об этом пишет BBC. По данным издания, среди погибших иностранцев, завербованных РФ, корейцы из КНДР составляют более 60%.

Журналисты подтвердили гибель почти 3,6 тысячи иностранцев

По данным журналистского расследования, на данный момент удалось установить гибель 3589 иностранных граждан, воевавших на стороне России.

Из них 1285 человек журналисты BBC совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров идентифицировали поименно. Их смерть подтверждалась с помощью открытых источников — сообщений органов власти, постов родственников в соцсетях, фотографий могил и военных мемориалов.

В целом база данных погибших российских военных, которую ведут журналисты, на данный момент содержит более 233 тысяч имен.

Большинство погибших иностранцев — военные из Северной Кореи

Наибольшую часть потерь среди иностранцев составляют граждане Северной Кореи.

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По данным Корейской службы BBC, 2304 северокорейских военных погибли в ходе боев против Сил обороны Украины в Курской области после украинской операции, начавшейся в августе 2024 года.

Журналисты установили эти данные, проанализировав спутниковые снимки и официальные фотографии нового военного мемориала погибшим в Пхеньяне.

Среди погибших – граждане более 40 стран

Помимо военных из КНДР, в списках погибших числятся граждане более чем 40 государств. Среди них – выходцы из Эквадора, США, Вьетнама, Шри-Ланки и многих других стран.

В то же время авторы исследования отмечают, что реальные потери иностранцев, воевавших на стороне России, могут быть значительно больше. При подсчетах журналисты не использовали информацию украинской стороны или оценки западных спецслужб, а опирались исключительно на независимо подтвержденные факты.

Сейчас на стороне РФ воюют 24 тысячи иностранных наемников

По оценке НАТО, в составе российских войск сейчас воюют около 24 тысяч иностранцев из 44 стран.

Об этом, как отмечает BBC, журналистам сообщил высокопоставленный представитель Альянса во время июльского саммита НАТО в Анкаре.

По его словам, наибольшую группу среди иностранцев составляют выходцы из африканских государств.

"Вероятно, сотни африканцев подписали контракты. Кто-то сделал это добровольно, а кого-то заставили", – сказал представитель НАТО.

По оценкам Альянса, общее количество иностранцев, которые принимали или продолжают принимать участие в войне на стороне России, в несколько раз превышает количество подтвержденных погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, почти полтысячи граждан из Африки погибли в составе российской оккупационной армии на войне в Украине. Однако эта цифра основана лишь на имеющихся персональных данных иностранных наемников, и реальные потери могут быть значительно больше, включая пропавших без вести.

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