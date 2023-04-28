Подготовка военных ВСУ началась: в Германии назвали сроки передачи Украине 80 танков Leopard 1

Украинские защитники проходят обучение на танках более старой модели Leopard 1. Летом ожидается, что в Украину передадут 80 таких танков.

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Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью испанскому изданию La Vanguardia. Министр заявил об этом в ответ на вопрос журналиста, достаточно ли переданных "Leopard" для украинской контратаки, поскольку на последнем Рамштайне речь шла в основном о поставках снарядов, ПВО и запчастей.

Писториус отметил, что в марте Германия передала Украине 18 современных танков Leopard 2 A6s и 40 БМП Marder и необходимые запчасти с боеприпасами. Он добавил, что Нидерланды, Дания и Германия готовят передачу танков более старой модели Leopard 1 A5.

"Подготовка более сотни украинских военных на Leopard 1 только началась на этой неделе. Поставка в 80 танков Leopard 1 начнется в середине года", – сказал Борис Писториус.

Чтобы поддерживать боеспособность переданных танков в Польше, должны создать центр обслуживания для Leopard 2.

Ранее сообщалось, что Резников высказался по поводу контрнаступления ВСУ и назвал ключевые факторы. По его словам, в глобальном смысле Украина уже к этому готова.

Напомним, что импорт дронов из Польши в Украину значительно упростили. Ввоз БПЛА теперь осуществляется на основе общего разрешения, предоставленного польским министерством развития и технологий.

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