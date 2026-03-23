Поднялась стена дыма: появились новые кадры последствий атаки на порт в российском Приморске. Видео

В Ленинградской области РФ после ночной дроновой атаки продолжает гореть крупнейший нефтяной порт России на Балтийском море. С ночи пожар только увеличился.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+. Там также показали новые кадры с места прилета.

Что известно

Россиянам не удается потушить пожар в порту Приморска в Ленинградской области. Он вспыхнул в результате ночной атаки беспилотников.

"Приморск, Ленинградская область, горит и дымит крупнейший нефтяной порт России на Балтике, мощностью 75 млн тонн нефти в год", – отметили в Exilenova+.

В канале также опубликовали новые кадры из Приморска, подтверждающие: пожар только разгорается.

Ранееувеличение масштабов пожара на территории порта зафиксировали спутники NASA FIRMS. Если первый снимок фиксировал одну локацию, где происходило горение, то спустя несколько часов их стало уже несколько.

Еще утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал: ночная атака без последствий не прошла.

"В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован. Боевая работа по отражению атаки продолжается", – написал российский чиновник около 4 часов утра.

К 10 часам он заявил, что "в порту Приморска продолжается тушение ёмкостей с нефтепродуктами. В тушении задействованы более 50 единиц техники, отряды МЧС и Леноблпожспаса".

Последствия могут быть более серьезными, чем готовы официально признать в РФ. По крайней мере, об этом свидетельствуют зафиксированные спутниками тепловые сигнатуры.

"Спутник NASA FIRMS обновился и дал нам увидеть, что горит также терминал перевалки светлых нефтепродуктов... Речь идет не только о нефтяной инфраструктуре, но и о терминалах перевалки светлых нефтепродуктов – бензина, дизеля и авиатоплива. Это уже готовый продукт с высокой добавленной стоимостью, поэтому поражение таких объектов бьет по наиболее прибыльной части экспорта и может влиять на обеспечение военной логистики РФ", – писали в Exilenova+ около 07:30 утра, через несколько часов после атаки.

В Генштабе ВСУ атаку подтвердили – и поделились предварительными результатами ударов: поражен как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура.

Там добавили, что поражение одного из крупнейших экспортных нефтяных портов России, оператором которого является "Транснефть", является серьезным ударом для государства-агрессора.

"Именно отсюда отгружается основной объем нефти марки Urals crude oil, в том числе через "теневой флот" для обхода санкций. Поражение такого узла напрямую бьет по экспортной логистике и валютных поступлениях РФ", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в российском Тольятти дроны поразили важный химзавод, там поднялся пожар.

Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Саратове. На предприятии были повреждены установка переработки нефти и резервуар.

