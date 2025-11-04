Подняли сине-желтый флаг: в ГУР раскрыли подробности спецоперации на территории Каховского водохранилища. Видео

Украинские военные взяли под контроль участок бывшего Каховского водохранилища. В результате результативной работы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, над островами снова взвился сине-желтый флаг.

Как сообщили в Главном управлении разведки, группа спецназовцев обнаружила и убила двух оккупантов в районе островов "Большие Кучугуры". Бойцы также поделились уникальными кадрами разведывательно-диверсионной операции.

Бойцы подразделения "Братство" провели зачистку территории от противника. Операцию провели в "серой зоне", в 7 километрах от береговой линии. После выполнения боевого задания разведчики подняли над островами государственный флаг Украины.

