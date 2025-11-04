Штурм и зачистка позиций врага: в ГУР показали эксклюзивные кадры боевой работы на Запорожском и Лиманском направлениях. Видео

Украинские бойцы продолжают эффективно минусовать военную технику и личный состав российской армии. Недавно воины Главного управления разведки МО Украины осуществили успешную боевую работу в ходе которой, они провели штурм и зачистку позиций противника.

Эксклюзивные кадры обнародовали в Telegram-канале ГУР МО Украины. Наши защитники отработали на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.

Борьба с оккупантами продолжается

В видео собраны итоги боевой работы за прошедшую неделю. В частности, показаны эпизоды штурмовых действий и зачистки вражеских позиций, захват российских захватчиков в плен, а также ликвидация противника и уничтожение вражеских объектов с помощью тяжелых бомберов и FPV.

На отдельных фрагментах видно работу по отражению беспилотных атак: в небе зафиксировано уничтожение нескольких вражеских БПЛА.

В ведомстве заверили, что "вооруженная борьба продолжается!".

Напомним, бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжают выполнять боевые задачи в Покровске Донецкой области. Недавно разведчики поделились кадрами своей работы, отметив, что операция в определенном районе Покровска продолжается.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 2 ноября сотрудники ГУР МО Украины осуществили удачную операцию на территории оккупированного Крыма. Нашим разведчикам удалось уничтожить вражеские объекты ПВО, среди которых радиолокационная станция 92Н6Е и аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18.

