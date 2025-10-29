Поднялся черный дым: в Гвардейском в Крыму снова атакована нефтебаза, вспыхнул пожар. Видео

Утром 29 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Снова была атакована нефтебаза в поселке Гвардейское.

После прилета на объекте, который едва потушили после последней атаки, вспыхнул новый пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

Нефтебаза в Гвардейском, по данным "Крымского ветра", была снова атакована ранним утром в среду.

"Вы будете смеяться, но это произошло снова. В 06.26 был мощный прилет в поселке Гвардейское. И снова горит нефтебаза ATAN", – пишет канал.

В паблике также опубликовали кадры, на которых видно зарево от пожара. Они, как утверждается, были сняты утром 29 октября в Гвардейском.

Также в сети появилась фотография со столбом густого черного дыма, который поднимается в небо над местом вероятного поражения.

В Telegram-канале Exilenova+ геолоцировали кадр – и заявили, что снято фото в поселке Гресовский, в районе Симферопольского аэродрома: там объявляли "дроновую опасность" (координаты – 44.98524213460738, 34.10426663901122).

Также в "Крымском ветре" заявили о возможном поражении ГРЭС в Симферополе. Подписчики канала сообщили, что наблюдают там мощный пожар.

