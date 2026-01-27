'Поднялся огонь': жители Львовщины рассказали о российской атаке. Видео

Утром 27 января армия России атаковала Броды Львовской области ударным дроном. В результате удара по объекту критической инфраструктуры в городе занялся пожар.

Об этом сообщает "Суспільне Львів". Жители города поделились своими эмоциями в результате вражеского удара.

Последствия атаки РФ на Броды

Анна Стеблик рассказала, что утром сначала услышала как летит какой-то объект, а затем раздался взрыв.

"Это мы так поняли, что что-то прилетело, но просто не придали этому значения. Подумали, что это наверное сбивают, а оказалось, что это значительно большая опасность. Из-за высокого уровня оксида углерода в воздухе сказали забрать лучше ребенка из садика и завтра также мы будем дома из-за высокого уровня опасности и из-за тяжелого воздуха", — рассказала девушка.

Другая жительница Бродов, Галина Демко, рассказала, что после взрыва увидела дым.

"В том районе, где был взрыв, будто пригасало, уже шло в другую сторону, уже было серое. То мы радовались, что уже пригасло, но сейчас снова очень высокий огонь был", – заявила она.

Заметим, что в результате удара по Бродам занялись нефтепродукты. Местных жителей призвали без надобности не выходить на улицу и не проветривать помещения. Также 27 и 28 января все учебные заведения общины перевели на дистанционное обучение.

Напомним, в результате очередного обстрела Одессы подверглись разрушениям многоэтажки и частные дома в разных районах города. Полицейские поделились кадрами спасательной операции.

Также вечером 26 января российские террористы атаковали Харьков баллистикой и дронами. Один из прилетов пришелся по школе, также повреждения получили многоэтажки, есть пострадавшие. Почти 80% области остались без света.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку в ночь на 27 января. Он отметил, что враг не прекращает террор по энергетическим и гражданским объектам нашей страны.

