Главные мишени – энергетика и гражданские объекты: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ по Украине и обратился к Западу. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку в ночь на 27 января. Он подчеркнул, что враг не прекращает террор по энергетическим и гражданским объектам нашей страны.

Глава государства обратился к западным лидерам с призывом более сильного давления на агрессора и помощи ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Россия продолжает бить по Украине

"Жесткая атака ударными беспилотниками по Одессе. Более 50 дронов выпустили россияне по городу, и главные мишени – энергетика и обычные гражданские объекты. От этого удара повреждены пять жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей, среди них есть дети", – написал украинский лидер.

По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы, а спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет установлена судьба всех людей, оказавшихся под завалами.

В течение ночи атакам также подверглись Львовская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Сумская и Харьковская области. Удары были направлены по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры, известно о раненых.

"Всего за ночь Россия выпустила 165 ударных дронов по Украине, и около 100 из них – это "Шахеды", – говорится в сообщении.

Нужно оказывать давление на РФ

Президент подчеркнул, что каждый такой удар врага подрывает продолжающиеся дипломатические усилия и вредит работе международных партнеров, которые способствуют завершению войны.

"Рассчитываем, что Америка, Европа и другие партнеры об этом не будут молчать и помнить, что для настоящего мира нужно давление именно на Москву – санкции, блокирование российских операций, блокирование всей инфраструктуры российского танкерного флота. Без давления на агрессора войны не останавливаются. Так же, как и без поддержки защитников жизни. Стабильная поддержка нашего народа, наших воинов, быстрее выполнения договоренностей нужны. Спасибо всем, кто это понимает и помогает!" – указано в сообщении.

