'Давайте руку': в полиции показали, как спасали людей после российского удара по Одессе. Видео

В результате очередного обстрела Одессы подверглись разрушениям многоэтажки и частные дома в разных районах города. Полицейские поделились кадрами спасательной операции.

Видео обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По его словам, правоохранители прибыли на место удара и вместе с другими службами спасали жителей разрушенных оккупантами домов.

В частности, полицейские спасли женщину, которая вместе с собакой оказалась заблокированной в собственном доме. Совместно со спасателями полицейские помогали людям добраться до безопасных мест.

Кроме этого, патрульные обеспечивали перекрытие улиц и регулировали дорожное движение, чтобы спецтехника и экстренные службы могли беспрепятственно преодолевать последствия вражеской атаки.

Ночной обстрел Одессы

В ночь на вторник, 27 января, российские войска устроили массированную дроновую атаку на Одессу. Враг направил на город более 50 дронов-камикадзе, в результате чего есть разрушения жилых домов, пострадали десятки людей, есть жертвы. Также повреждено здание церкви в центре города и детский сад.

Известно о по меньшей мере 35 пострадавших. 12 раненых госпитализировали, состояние одного человека медики оценивают как тяжелое.

Напомним, вечером 26 января российские террористы атаковали Харьков баллистикой и дронами. Один из прилетов пришелся по школе, также повреждения получили многоэтажки, есть пострадавшие .Почти 80% области остались без света.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку в ночь на 27 января. Он отметил, что враг не прекращает террор по энергетическим и гражданским объектам нашей страны.

