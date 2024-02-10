Подорвали дом дроном: на Херсонщине устроили покушение на местного гауляйтера
Гауляйтер оккупированного поселка Новая Маячка на Херсонщине Геннадий Коломоец по прозвищу "Танкист" подвергся атаке украинского дрона. Колаборанту удалось выжить, однако БПЛА существенно повредил его дом и автомобиль.
Об этом сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на источники в оккупации. Атака была совершена около четырех часов утра в пятницу, 9 февраля.
Дрон залетел в дом 54-летнего Коломойца и подорвал здание. От взрыва разбило авто коллаборанта и повредило дом.
Сам гауляйтер и его жена выжили.
По словам жителей Новой Маячки, это не первая попытка ликвидации Геннадия Коломойца. Другой дрон недавно упал в огороде "Танкиста".
"Сейчас в поселке украинских дронов – как пчел. Поэтому российские оккупанты пытаются менее открыто передвигаться по местным дорогам, их "Уралов" в Новой Маячке заметно поубавилось. Переживать чужакам есть из-за чего: наши дроны подрывали их здесь не раз. Надеемся, в следующий раз "Танкист" получит свое и уже не выживет", – рассказали источники.
Поселок Новая Маячка расположен примерно в 20 км от линии столкновения по Днепру.
Геннадий Коломоец – глава оккупационной администрации Новой Маячки Юбилейной громады Херсонского района.
До 2017 года работал руководителем новомаячковского СКП "Селькоммунхоз", а в 2020 году его избрали депутатом Юбилейного сельсовета от партии "За майбутнє".
Родом коллаборант из поселка Казацкое Новокаховской громады Каховского района. Переехал в Новую Маячку в начале 1990-х годов и получил здесь прозвище "Танкист", так как еще при СССР не доучился в танковом училище.
"Танкист" активно сотрудничает с оккупантами и помог им провести "референдум" и "выборы" в сентябре 2023 года, а также открыть школу, рассказали в Центре журналистских расследований.
Как сообщал OBOZ.UA, во Львове задержали коллаборанта, который входил в состав оккупационного МВД РФ на Запорожье. Предатель принимал участие в задержании местных участников сопротивления, находясь на должности "участкового отдела по делам несовершеннолетних".
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