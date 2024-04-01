Подорвали на ходу: в Третьей штурмовой показали отработку по технике врага и озвучили его потери. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. В Третьей штурмовой бригаде показали отработку по технике врага и озвучили его потери.

Примечательно, что вражескую броню Силы обороны взорвали прямо походку. Соответствующее видео показала пресс-служба бригады.

Отмечается, что украинские защитники осуществляют контратаки даже когда враг активен и двигается. На ходу наши несгибаемые воины уничтожают бронетехнику оккупантов, атакуют танки, самоходные артиллерийские установки, а также ликвидируют вражеские заграждения и осуществляют огневую поддержку для пехоты противника в их укреплениях.

"Когда оккупанты горят и суетятся. На ходу взорвали броню с россиянами, поразили технику, танки, САУ, уничтожили баги и накрыли огнем пехоту противника в посадке. Все это результаты нескольких дней под Авдеевкой. Работаем сбросами, FPV-дронами и бригадной артой. Подразделения Третьей штурмовой продолжают курить оккупантов на Авдеевском направлении!" – отметили в пресс-службе бригады.

Напомним, воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в Запорожском направлении уничтожили ценную технику врага - комплекс РЭБ "Житель". Впечатлить его удалось благодаря слаженной работе аэроразведки и ракетно-артиллерийского подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утреннему сведению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте было уничтожено 143 единицы военной техники и вооружения противника. Также Силы обороны обезвредили около 710 оккупантов, с начала масштабного вторжения РФ потеряла 442 880 человек живой силы.

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