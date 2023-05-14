Подполковник, майор и капитаны: кого из оккупантов удалось ликвидировать ВСУ. Фото

Украинские воины продолжают успешную "денацификацию" российских оккупантов. В частности, домой в пакетах отправили нескольких российских офицеров: полковника, капитанов и старших лейтенантов.

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Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Он также показал фото ликвидированных захватчиков.

По данным Штефана, украинскими воинами ликвидированы:

– подполковник Вячеслав Опольский;

– майор Максим Суконкин;

– капитан Дмитрий Кобзев;

– капитан Константин Чаадаев;

– старший лейтенант Вячеслав Суриков;

– старший лейтенант Максим Боримский.

Он не уточнил, когда именно упомянутые оккупанты были "денацифицированы".

"Смерть ворогам", – резюмировал Штефан.

Напомним, накануне, 13 мая, Силы обороны ликвидировали еще 620 оккупантов и десятки вражеской техники за сутки. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 198 880 человек.

Также сообщалось, что армия РФ безуспешно атаковала под Бахмутом, они пытаются закрыть нехватку живой силы новой партией заключенных. О ситуации на передовой рассказали в Генштабе.