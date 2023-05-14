Подполковник, майор и капитаны: кого из оккупантов удалось ликвидировать ВСУ. Фото
Украинские воины продолжают успешную "денацификацию" российских оккупантов. В частности, домой в пакетах отправили нескольких российских офицеров: полковника, капитанов и старших лейтенантов.
Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Он также показал фото ликвидированных захватчиков.
По данным Штефана, украинскими воинами ликвидированы:
– подполковник Вячеслав Опольский;
– майор Максим Суконкин;
– капитан Дмитрий Кобзев;
– капитан Константин Чаадаев;
– старший лейтенант Вячеслав Суриков;
– старший лейтенант Максим Боримский.
Он не уточнил, когда именно упомянутые оккупанты были "денацифицированы".
"Смерть ворогам", – резюмировал Штефан.
Напомним, накануне, 13 мая, Силы обороны ликвидировали еще 620 оккупантов и десятки вражеской техники за сутки. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 198 880 человек.
Также сообщалось, что армия РФ безуспешно атаковала под Бахмутом, они пытаются закрыть нехватку живой силы новой партией заключенных. О ситуации на передовой рассказали в Генштабе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!