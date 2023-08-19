Подразделение Shadow мастерски уничтожило авто с оккупантами. Видео

Украинские воины на юге уничтожили российскую БМП с помощью FPV-дронов. Первый БпЛА подбил вражескую технику, второй – отправил ее в кювет.

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Ликвидацию БМП оккупантов провели бойцы подразделения Shadow, специализирующегося на выявлении целей, корректировке арты и проводящего "демилитаризацию" захватчиков с помощью дронов-камикадзе. Видео уничтожения вражеской цели показал блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"FPV-дроны, на которые вы давали средства, распинают российскую БМП на южном направлении. Скоро там дронов благодаря вам станет больше в разы. Работало подразделение Shadow", – написал он.

На видео видно, как FPV-дрон преследует российскую БМП, мчащуюся по дороге среди полей – и догоняет ее. Однако повреждений, причиненных технике, оказалось недостаточно, чтобы сразу ее уничтожить. Поэтому оккупанты продолжили движение, виляя по дороге, чтобы избежать повторной атаки.

Тактика захватчиков не сработала: второй дрон-камикадзе тоже попал точно в цель. БМП после поражения еще некоторое время проехала, а затем слетела в кювет, чтобы остаться там навсегда.

Напомним, утром 19 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне. Накануне украинские воины ликвидировали 500 оккупантов, восемь танков и 14 ББМ.

Также продолжается "геноцид" российской артиллерии: за минувшие сутки уничтожены 19 артсистем врага.