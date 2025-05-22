Подтвердили эффективность новой тактики: в ВСУ отчитались об успешно выполненном боевом задании первой мотоциклетной роты. Видео

Первая в ВСУ штурмовая мотоциклетная рота полка "Скала" до сих пор проходит обучение. Это не помешало украинским защитникам на мотоциклах выполнить свое первое боевое задание. Дебют мотоциклетной роты оказался успешным.

Видео дня

Об этом рассказали в 425 ОШП "Скала". Как отмечается, результаты боевого применения мотоциклетной роты "полностью подтвердили эффективность новой тактики".

Дебютным заданием роты был ночной штурм позиций врага. Как рассказали сами штурмовики, они двигались ночью без фар, однако смогли стремительно сблизиться и внезапно напасть на врага.

Зачистка позиции оккупантов прошла на высокой скорости. В ОШП "Скала" показали соответствующее видео.

Как добавляют штурмовики, использование мотоциклов в условиях войны очень уместно. Кроме скорости в штурмах, такая техника спасает жизни при отходах, а также, поскольку в роте есть квадроциклы, можно достаточно мобильно доставлять БК.

Как сообщал OBOZ.UA, первая мотоциклетная рота была сформирована в составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала" недавно. Основная задача роты – стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара.

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" – формирование войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Созданная еще в 2022 году, свое название "Скала" группировка получила от позывного командира Юрия Гаркавого.

"Скала" участвовала в освобождении города Изюм в 2022 году, причем именно она зашла в город первой. В то время (еще батальон) группировка имела специализацию в разведке, аэроразведке и штурме.

В 2023 году "Скала" принимала участие в контрнаступлении на разных направлениях, в частности брала пленных и штурмовала российские позиции в поселке Роботино близ Запорожья.

Сейчас полк "Скала" играет ключевую роль в сдерживании наступления российских оккупантов на Покровск.

Российские захватчики также интегрируют мотоциклы и другие гражданские транспортные средства в наступательные операции вдоль всей линии фронта. Это позволяет оккупантам повысить свою скорость и маневренность во время штурмов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!