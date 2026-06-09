Подтверждено уничтожение резервуаров: в Генштабе обнародовали подробности ударов по Мариуполю и Белгородской области

8 июня и в ночь на 9 июня Силы обороны Украины снова атаковали ряд объектов оккупантов на временно оккупированных территориях и в российском пограничье. В частности военные поразили район порта Мариуполя. Там было уничтожено восемь резервуаров для хранения горючего и повреждено еще девять.

Видео дня

Среди других пораженных целей: склад боеприпасов в Белгородской области, вражеские пункты управления и объекты военной логистики. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным Генштаба, в Белгородской области РФ под удар попал склад боеприпасов в районе Прохоровки. Кроме того, военные атаковали пункты управления войск в районах Наумовки Белгородской области и Искры Курской области.

Также в Генштабе рассказали о последствиях удара по району порта Мариуполя, который был нанесен 5 июня. По данным Генштаба, там было уничтожено восемь резервуаров с горючим, еще девять получили повреждения.

Другие удары по объектам оккупантов

Под ударом Сил обороны оказались пункты управления россиян в районах Никольского и Шевченко Первого в Донецкой области.

Также атакованы пункты управления БПЛА. Речь идет об объектах в районах Шевченко Первого Донецкой области, Железнодорожного Запорожской области и Олешек Херсонской области.

Также Силы обороны поразили вражеский логистический хаб вблизи Федоровки Донецкой области и склады материально-технических средств в районах Михайловки Луганской области и Гюновки Запорожской области.

Удары военные нанесли по местам сосредоточения личного состава оккупантов в районах Курахово, Калинового, Шевченко и Ступочек Донецкой области, Новогригорьевки Запорожской области, а также Искры Курской области РФ.

Напомним, Силы обороны в ночь на 7 июня поразили нефтебазу "Семиколодезянская" во временно оккупированном Крыму: на объекте, где россияне накапливают топливо для своих войск, вспыхнул пожар. Также поражена нефтебаза в районе оккупированной Феодосии.

Также OBOZ.UA сообщал, в Крыму после трех взрывов вспыхнула нефтебаза оккупантов. Речь шла именно о нефтебазе "Семиколодезянская", поражение которой сейчас подтвердили в Генштабе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!