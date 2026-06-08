В Генштабе заявили о поражении нефтебазы в Крыму, пункта управления ФСБ и других военных объектов противника

Силы обороны в ночь на 7 июня поразили нефтебазу "Семиколодезянская" во временно оккупированном Крыму: на объекте, где россияне накапливают топливо для своих войск, вспыхнул пожар. Также поражена нефтебаза в районе оккупированной Феодосии.

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Под ударами украинских воинов оказались и пункт управления ФСБ РФ в Белгородской области, склад БК и районы сосредоточения личного состава врага на Донбассе. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Под ударом – нефтебазы оккупированного Крыма

В Генштабе подтвердили поражение сразу двух нефтебаз во временно оккупированном Крыму.

Так, в ночь на 7 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Семиколодезянская" в районе населенного пункта Ленино (в рамках выполнения закона о декоммунизации переименован в Еди-Кую) на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Зафиксировано возгорание на территории объекта.

"Нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов горючего и обеспечения потребностей российской военной группировки", – объяснили в ГШ.

Также украинские воины также нанесли удары по нефтебазе в районе Феодосии в Крыму.

"Феодосийская нефтебаза является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом временно оккупированного Крыма. Мощности объекта позволяют перегружать до 10-12 млн тонн нефтепродуктов в год. Его инфраструктура обеспечивает прием, хранение и распределение нефтепродуктов для нужд военных формирований государства-агрессора", – добавляют в Генштабе.

Другие цели, по которым нанесли удары Силы обороны

Украинские воины также атаковали пункт управления ФСБ РФ, расположенный в районе Волоконовки, что в Белгородской области РФ.

В районе населенного пункта Свободное в Донецкой области поражен склад боеприпасов российских оккупантов.

Также нанесены удары по районам сосредоточения личного состава оккупантов в районах Счастье Луганской области и Благодатного Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины и наносить потери его военному потенциалу", – заверили в Генштабе.

Накануне OBOZ.UA сообщал, что в Крыму после трех взрывов вспыхнула нефтебаза оккупантов. Речь шла именно о нефтебазе "Семиколодезянская", поражение которой сейчас подтвердили в Генштабе.

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