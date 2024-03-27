Поехали 230 человек, осталось – 38: оккупанты из 'Шторм Z' записали жалостное обращение к Путину через 'кидалово' с выплатами. Видео

Российские оккупанты из подразделения "Шторм Z", состоящего преимущественно из заключенных, записали жалостное обращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Они плачутся, что из группы в 230 человек, подписавших контракты с минобороны РФ, спустя без малого год в живых осталось всего 38.

При этом немногочисленные выжившие оккупанты сталкиваются как с проблемами с получением выплат, так и с трудностями в получении статуса "участника боевых действий", а за время пребывания в Украине им платили минимум вдвое меньше обещанного. Видео обиженных захватчиков появилось в сети.

Так, оккупанты жалуются на запредельные потери в своих рядах.

"Мы являемся бойцами подразделения "Шторм Z". Заключили контракт 29 апреля с минобороны РФ, убыли на специальную военную операцию. Нас уехало 230 человек. В живых нас осталось 38", – говорит один из россиян на видео.

Впрочем, выжившим, по его словам, приходится сталкиваться с постоянными проблемами с получением выплат и статуса "участника боевых действий".

"У нас проблемы по выплатам по 98-му приказу. У нас проблемы по выплатам по СОГАЗУ (крупная российская страховая компания. – Ред.). У нас проблемы по признанию нас вообще добровольцами, участниками СВО, нам не выдают удостоверения участников боевых действий. У нас очень много пропавших без вести до сих пор, родственники не получают денежное довольствие за пропавших без вести. Ребята каким-то чудным образом продлевают контракт, не выходя на связь с родственниками. ЧВК "Редут", подразделение "Ветераны" такое знаменитое... Очень много вопросов у нас накопилось. Требуется помощь и решение наших проблем", – обратились к "царю" оккупанты.

Кроме того, они заявили, что во время пребывания в Украине в рамках агрессивной войны, развязанной Россией, оккупанты не получали обещанных "зарплат". Вместо прописанных в контрактах с МО РФ "от 195-210 тысяч рублей" они получали в лучшем случае вдвое меньше.

Второму оккупанту обещали 210 тысяч, платили 100-110.

"Когда мы подписывали контракт, стояла цифра от 195 тысяч в месяц. По итогу у нас вышло 40,5 тысячи – это оклад за контракт и плюс боевые. Максимум выходит в месяц 105 тысяч рублей. Лично у меня за полгода заработной платы на карту упало всего чего-то там 600 с копейками тысяч. То есть это далеко не 195 обещанных", – заявил один из оккупантов.

Они добавили, что вынуждены доказывать свое участие в "СВО" через суды.

"Мы уходили помилованными изначально. То есть мы заключали контракт на добровольной основе, мы являемся добровольцами. Сейчас мы приходим к тому, что нам приходится статус добровольца доказывать через суд", – пожаловались захватчики.

Напомним, ранее один из российских оккупантов пожаловался на мощное давление ВСУ на левобережье Херсонщины. По его словам, украинские воины "бомбят без остановки". Особенно много проблем захватчикам доставляют дроны.

Оккупант также пожаловался, что вследствие ударов украинских воинов в его подразделении не осталось никого, кто не получил хотя бы легкого ранения.