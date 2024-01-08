Погиб на месте: всплыли подробности ликвидации в Украине полковника ВДВ России, который был другом Теплинского

В Херсонской области 6 января ликвидировали начальника бронетанковой службы воздушно-десантных войск России полковника Армана Оспанова. Так, в сети появились новые подробности смерти путинского наемника, который был близким товарищем командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского.

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Как выяснилось, Оспанов попал под артиллерийские обстрелы Вооруженных сил Украины и погиб в результате полученных травм. Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье Шпиона".

6 января полковник Оспанов прибыл для проверки расположения 104-й десантно-штурмовой дивизии РФ, расположенной возле населенного пункта Казачьи Лагери в Херсонской области.

По его прибытии возникла такая ситуация: группа военных из 104-й ДШД на БРЭМ-1 отправились на эвакуацию БТР-82А, застрявшего в районе Казачьих Лагерей. Во время работ по эвакуации в БРЭМ сломались буксировочные тросы, о чем было сообщено командованию.

Оспанов решил лично доставить запасные тросы для эвакуации бронетранспортера. Он вместе с группой сел в УАЗ и отправился на место, где проходила эвакуация.

По прибытии полковника в БТР и при установке буксировочных тросов эвакуационная группа оккупантов оказалась под обстрелом украинской артиллерии.

Так, в результате обстрела погибли начальник бронетанковой службы ВДВ России полковник Оспанов Арман Толегенович и командир эвакуационного отделения одного из подразделений 104-го ДШД сержант Краснов Александр Анатольевич. Также ранения получили рядовые оккупанты 104-й ДШД Евстигнеев и Эйснер.

Как сообщал OBOZ.UA, 51-летний Оспанов Арман Толегенович самоликвидировался на мине 6 января. Известно, что в 2023 году оккупант получил медаль за участие в преступной войне против Украины.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде во время атаки украинских БПЛА 30 декабря был ликвидирован офицер Следственного комитета РФ. Речь идет о старшем лейтенанте Михаиле Конопицыне. Гибель 27-летнего оккупанта подтвердили в ГУР МО.

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