Погиб на собственном дворе: в сети рассказали о мужчине, которого РФ убила ударом по Сумщине. Фото

В результате российского удара беспилотником на Сумщине погиб 48-летний Дмитрий Воропай. Жизнь мужчины оборвалась от полученных ранений в собственном дворе.

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Дмитрий Николаевич занимался предпринимательской деятельностью, знакомые знают его как трудолюбивого, справедливого и искреннего человека. Об этом сообщает ресурс "Белополье.City".

"6 июня российские войска атаковали Ворожбянскую общину дронами и управляемыми авиационными бомбами. В результате удара вражеского FPV-дрона на территории собственного домохозяйства погиб житель Ворожбы Дмитрий Николаевич Воропай", – говорится в сообщении.

Что известно о невинной жертве российской агрессии

Дмитрий Николаевич родился 22 декабря 1977 года в Ворожбе, где прошли его детство и юность. Он учился в Ворожбянской общеобразовательной школе №3, а позже получил специальное образование в одном из техникумов Сумщины.

Вся жизнь мужчины была тесно связана с родным городом. Он занимался предпринимательством, бурением скважин и копанием колодцев, добросовестно работал и пользовался уважением среди земляков.

По словам бывшей жены Натальи, Дмитрий имел много друзей, поддерживал связь с одноклассниками и всегда стремился оставаться рядом с людьми. Его вспоминают как доброго, искреннего, справедливого и общительного человека. Экс-супруги оставались в хороших отношениях и воспитывали общую дочь Богдану.

"Дима очень любил нашу дочь. Всегда поддерживал ее, помогал, был настоящим отцом. А еще был чрезвычайно плодотворным постоянно в работе. До полномасштабной войны увлекался охотой. Большое спасибо за своих родителей, поддерживал их во всем. Не знаю, как они теперь будут жить без него. И до сих пор не могу осознать, что его больше нет", – подчеркнула Наталья.

В последний земной путь погибшего проведут в Сумах. Успокоительная литургия будет завершена 8 июня в 13:30 в Свято-Николаевском храме.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска атаковали Сумскую область, в результате чего пострадали мирные жители и повреждены объекты инфраструктуры. Под ударами оказались энергетические объекты, автозаправочная станция и почтовый транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кушугумской громаде Запорожской области оккупанты убили водителя маршрутного такси. Сергей Годованец погиб из-за атаки FPV-дрона. Мужчина много лет работал на маршрутном такси №384 и ежедневно перевозил жителей громады на работу, в больницы, магазины и по другим делам.

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