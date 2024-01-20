Погиб за несколько дней до Дня рождения: в Тернополе отдали последнюю честь воину Михаилу Фариону. Фото и видео

В субботу, 20 января, в Тернополе простились с погибшим на фронте воином Михаилом Фарионом. Защитник полег в бою на Запорожье.

Видео дня

Об этом сообщают местные СМИ. Военный оставался преданным Украине до последнего момента своей жизни.

Горожане собрались в Доме печали на улице Микулинецкой, где прошла заупокойная панихида за воином. Затем похоронная процессия с гробом военного двинулась к Микулинецкому кладбищу, где похоронили защитника.

Военный погиб 2 января, выполняя боевое задание в Запорожской области. Через несколько дней после трагического события ему должно было исполниться 50 лет.

Ранее сообщалось, что на войне за свободу Украины погиб военный Валентин Саенко из города Лубны. Защитнику было 42 года. Воин погиб 30 декабря 2023 года в результате минометного обстрела вблизи села Ивановское Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб молодой воин из Прикарпатья Алексей Труш, проходивший подготовку в Британии. Свой последний бой защитник, которому навсегда останется 22 года, принял в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!