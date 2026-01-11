Погибли 7 человек: в Харькове завершили спасательные работы на месте удара РФ. Фото

11 января в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара, которые продолжались 8 дней. Российский удар по центру города унес жизни 7 человек, среди них ребенок.

По информации пресс-службы ГСЧС Украины, чрезвычайникам, полицейским и волонтерам удалось спасти 12 человек. За время поисково-спасательных работ обнаружены тела 2 погибших и фрагменты тел еще 5.

Российский удар разрушил торговый центр и часть жилой многоэтажки. На месте атаки спасатели разобрали более 11,5 тыс. тонн разрушенных оккупантами зданий. Кроме того, 30 пострадавших получили помощь от психологов ГСЧС.

Российский обстрел Харькова 2 января

Днем 2 января оккупанты нанесли два удара баллистическими ракетами по центральной части Харькова. По данным Олега Синегубова, к работам по ликвидации последствий было привлечено более 300 человек и более 80 единиц специальной техники. Характер разрушений оценивается как значительный.

В результате удара повреждены более 30 жилых домов, а также больница. Наибольшие повреждения получили шесть зданий, расположенных в непосредственной близости к эпицентру взрыва. Для них проведут экспертные обследования – специалисты определят, возможно ли дальнейшее использование этих сооружений.

Ранее стало известно, что в Харькове 2 января во время российского удара баллистическими ракетами по жилому кварталу погибла молодая мама Анастасия Пархоменко и ее маленький сын Максим. Женщина в этот день собиралась ехать в Кривой Рог к бабушке, однако так и не успела.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день года оккупанты атаковали пригород Харькова управляемой авиабомбой. Снаряд попал в землю на территории экопарка. В результате удара пострадали два человека и погибли животные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!