Погибли, защищая Украину: в Черниговской области попрощались с тремя военными ВСУ. Фото

На Черниговщине 16 августа провели в последний путь трех воинов, которые отдали жизни за Украину. В боях с врагом погибли младший сержант Алик Акимов и солдат Виталий Петухов и Александр Биленко.

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Один из Героев принял последний бой в Донецкой области, еще двое пали, выполняя боевое задание в Курской области РФ. О вернувшихся на щите воинах сообщает "Суспільне" со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

Так, в Прилуках отдали последнее уважение младшему сержанту Алику Акимову.

Он родился 4 апреля 1984 года в селе Поповка Ростовской области, однако рос уже в Украине, в селе Удайцы Прилукского района. По данным Черниговского областного ТЦК, после школы Акимов работал в местном колхозе.

С июня 2022 года встал на защиту родной земли от российских захватчиков.

Служил Акимов в должности командира зенитного ракетного отделения.

Погиб воин 9 августа во время выполнения боевой задачи на северо-восточном направлении. Как уточняет телеканал "Прилуки", свое последнее сражение Акимов принял в районе населенного пункта Шептуховка Кореневского района Курской области РФ.

Также накануне на малой родине простились с Виталием Петуховым, родившимся 23 октября 1975 года в селе Лемеши на Чернигове.

Среднее образование будущий воин получал в одной из школ Чернигова. Отслужил срочную службу.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Виталий Петухов вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Погиб воин 4 июля 2024 года, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Похоронили Героя в Чернигове.

А в Нежине 16 августа похоронили Александра Беленко, родившегося 14 мая 1998 года в этом городе.

После школы Александр поступил в Нежинский агроколледж, затем продолжил обучение в Нежинском НУБИТ, который закончил в 2020 году с дипломом бакалавра. Юноша увлекался футболом и на протяжении восьми лет посещал Нежинскую ДЮСШ.

Получив высшее образование, Александр Биленко заключил контракт с Вооруженными силами Украины, с декабря 2021 по август 2022 участвовал в боях на Донетчине. Защищал родную землю от вторжения российских захватчиков и дальше: летом 2023 года воин получил специальность оператора БПЛА, а весной 2024 года выучился на сапера.

Пал воин 11 августа во время выполнения боевого задания на Курщине, рассказали в Нежинском городском совете.

Напомним, ранее стало известно о гибели на фронте девяти терробороновцев из Червонограда. Каждый из вернувшихся домой на щите воинов с честью до последнего вздоха сохранял верность присяге и приближал освобождение Украины от оккупантов.

Также сообщалось, что в боях на Курщине погиб украинский воин со Львовщины. Игорю Северенчуку навсегда останется 31 год.