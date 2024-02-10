Погибшей из-за удара по Харькову оказалась прокурор с мужем и детьми: в ОГП назвали имя

В результате циничной атаки со стороны государства-агрессора на Харьков погибла Ольга Сергеевна Путятина, прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры, вместе со своим мужем и тремя сыновьями. Семья оказалась заложником пламени внутри своего дома.

Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора. Старшему сыну женщины, Алексею было только 7 лет, среднему Михаилу – почти 4, а самому маленькому, Павлу, всего 10 месяцев.

Ольге на момент трагедии было 35 лет, работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года, на данный момент находилась в декретном отпуске.

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