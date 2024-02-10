Ермак после новой атаки на Харьков предупредил США и ЕС: это зло может прийти и к вам, оно прожорливое

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после очередной ужасной российской атаки на Харьков обратился в США и Евросоюзу с призывом о помощи. Он подчеркнул, что Россия каждый день убивает людей и победить это зло можно только вместе.

Соответствующее заявление Ермак обнародовал в официальном Telegram-канале. Описывая последствия налета "Шахедов" на Харьков, вследствие которого погибли семь человек, включая трех детей, руководитель ОП заявил, что хочет, чтобы каждый в Соединенных Штатах и Европе представил этот ужас.

"Я хочу, чтобы каждый представил это. Хочу, чтобы каждый житель европейского или американского города просто представил, что эти люди просто жили своей жизнью. Их цинично убили. Россия убивает каждый день. И это зло может прийти и к вам. Это зло – прожорливое. Мы можем победить его только вместе. Нам нужна помощь. Прямо сейчас", – написал Ермак.

Он отметил, что еще вчера люди, ставшие жертвой атаки, были живы. Для них это была обычная ночь.

"Харьков. Обычная ночь. Россия запустила "Шахеды" по городу, по людям. Один из них попал в АЗС. ...Люди оказались в огненной ловушке, а среди них – целая семья с тремя детьми. Они не могли выбраться, в последние секунды жизни мать обнимала своих детей, задыхаясь в ванной комнате… Это последнее, что они увидели… Еще вчера эти люди были живы… Мужчина погиб в коридоре, дети с матерью сгорели, а младенец, маленький ребенок от температуры пламени превратился в пепел…" – рассказал руководитель ОП.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 9 февраля Россия в очередной раз атаковала Харьков и область "Шахедами". Под удар попала нефтебаза, вспыхнул сильный пожар, сгорело не менее 15 частных домов. Вследствие атаки погибли семь человек, среди которых семья с тремя детьми.

– Во время тревоги супруги с детьми пытались найти убежище в ванной и коридоре, однако попали в огненную ловушку. Старшему ребенку было семь лет, среднему – четыре, младшему – десять месяцев. Старший и младший были возле мамы. А средний всегда бегал за отцом. Мужчина, вероятно, потерял сознание первым, и ребенок забился в угол кухни. Там его и нашли. Мать держала двух других детей в объятиях, рассказали в полиции. В другом охваченном огнем доме погибли супруги.

– Житель Харькова, выживший при атаке, показал, как горел его дом. Мужчина потерял жилье, но сохранил жизнь благодаря бдительности и быстрой реакции.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ должна ответить за свои действия – террор не может оставаться безнаказанным.

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