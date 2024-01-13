Погибшие из-за уничтожения Каховской ГЭС жители Голой Пристани до сих пор лежат под завалами домов
В июне 2023 года российская террористическая армия уничтожила Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего десятки населенных пунктов на юге Украины ушли под воду. Многие из этих городов и сел пока еще находятся под оккупацией, поэтому точное число жертв среди мирных жителей установить проблематично.
Более того, спустя почти 8 месяцев после теракта тела погибших до сих пор лежат под завалами домов. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала начальница Голопристанской городской военной администрации Светлана Линник.
По ее словам, официальные данные говорят о том, что из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Голой Пристани погибло 10 человек. Однако на самом деле число погибших мирных жителей значительно больше.
Чиновница отметила, что разрушение гидроэлектростанции привело к уничтожению трети частных домов в городе. При чем очевидцы, которым удалось спастись, рассказывают, что тела погибших по-прежнему остаются в разрушенных домах.
"Там очень много еще людей, лежащих под завалами, под руинами в своих собственных домах. Это и городское население, и сельское население, а также речь идет и о дачных садоводческих обществах, потому что у нас очень большое количество садоводческих обществ", – сказала глава администрации.
Вместе с тем она отметила, что российские террористы не проводили эвакуацию мирного населения и не оказывали никакой помощи. Поэтому, отметила Линник, после деоккупации придется перезахоронять людей и проводить эксгумацию.
На сегодняшний день ситуация в Голой Пристани критическая, при чем не только из-за подрыва Каховской ГЭС. Город с начала полномасштабного вторжения находится под российской оккупацией, однако враг не предоставил ни одного "зеленого коридора" для эвакуации мирных жителей.
"Ни финансовых ресурсов у них нет, ни работы, ни доходов. Постоянно происходят притеснения, постоянно людей устрашают из-за неполучения паспортов РФ. Людям, кто до сих пор не получил, ограничивают социальные льготы, не дают гуманитарную помощь. Ситуация усугубляется каждый день", – рассказывает чиновница.
Напомним, утром 6 июня 2023 года войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях.
Через месяц после подрыва местность превратилась в пустыню. Сама ГЭС не подлежит восстановлению, в верхней части дамбы разрушены 11 из 28 пролетов.
Ранее российские пропагандисты на видео показали, как сейчас выглядит Каховская ГЭС. После взрыва она практически полностью разрушена, часть конструкций ушла под воду.
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