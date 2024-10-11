Пограничникам передали еще 100 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара передал еще 100 дронов-камикадзе защитникам Украины – на этот раз усовершенствованное оборудование получили представители боевого подразделения Госпогранслужбы.

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Об этом говорится в сюжете Новости. Live.

Как сообщили в Фонде, у этих беспилотников есть настройки и технические возможности увеличенной дальности полета. И изготовлены они именно по запросу пилотов и под настройку их наземных станций управления.

Мы все понимаем современный характер нынешней войны. Когда в противостоянии российскому агрессору значительную роль играет высокотехнологичное оборудование, такое, в частности беспилотные системы. Поэтому одним из направлений работы нашего Фонда является закупка БПЛА. И на этот раз мы передали 100 FPV-дронов для одного из боевых подразделений ГНСУ. 100 таких аппаратов – это потенциально сто уничтоженных бронемашин, грузовиков, складов с боеприпасами, скоплений вражеской силы. Мы уверены, что бойцы полностью реализуют этот потенциал", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Как отметил один из военнослужащих Госпогранслужбы, на сегодняшний день беспилотники полностью изменили картину на поле боя в полномасштабной войне.

"Благодаря этим дронам уничтожается живая сила, техника врага. Одна такая маленькая "птичка" может уничтожить танк, который стоит миллионы долларов. Например, вчера аналогичными средствами были уничтожены два танка, четыре БТР и разнесены восемь укрепленных позиций врага", – рассказал военный.

"Активное применение нашими защитниками на поле боя беспилотных систем помогает сохранить жизнь и здоровье бойцов, которые являются приоритетом для нашего Фонда", – сказал Вадим Столар.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения защитники получили от Фонда Вадима Столара более 50 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, 890 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как разведывательные и ударные квадрокоптеры, антидроновые системы, РЭБ-системы, а также 85 единиц специализированной автомобильной техники.