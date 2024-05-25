Пограничники бригады 'Стальная граница' уничтожили опорный пункт оккупантов на востоке: видео

Украинские пограничники из бригады "Стальная граница" продемонстрировали очередной точный удар по врагу на востоке. В результате был разрушен опорный пункт российских военных.

"Взрывное" видео 25 мая обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве рассказали, что удар был нанесен с помощью минометов.

"Опорный пункт окупантов на востоке разрушен в результате минометного влияния пограничников бригады "Стальная граница", – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что потери войск РФ уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины информировали, что потери РФ в войне достигли 500 080 человек живой силы с начала большой войны. Только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1140 окупантов.

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