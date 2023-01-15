Пограничники дали по зубам оккупантам под Соледаром. Видео

Украинские воины под Соледаром продолжают минусовать врага. Прятавшихся в окопах российских захватчиков заметили аэроразведчики Госпогранслужбы.

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Их ряды проредили сброшенные с дрона снаряды, а украинские артиллеристы "насыпали" по вагнеровцам. Видео с уничтожением захватчиков показали в ГНСУ.

"На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, которая пряталась в окопах и траншеях. Наши воины отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона. Также по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ", – описали.

На кадрах видно, как украинские воины сбрасывают снаряды с дрона на прячущихся в окопах захватчиков.

Также истребили с помощью БПЛА захватчиков, пытавшихся скрыться в разбитом здании.

А артиллерия накрыла еще одну точку, где собрались россияне – предварительно дождавшись, чтобы в здание набилось как можно больше врагов.

Напомним, к утру 15 января потери РФ в войне превысили 115 тысяч человек. За прошедшие сутки было уничтожено около 630 российских захватчиков.

Также сообщалось, что украинские пограничники "демилитаризовали" оккупантов в Луганской области. Россияне пытались укрыться в блиндаже, но это им не помогло. Также уничтожена вражеская боевая машина пехоты и все сооружения захватчиков вместе с их имуществом.