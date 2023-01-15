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Пограничники дали по зубам оккупантам под Соледаром. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
5,6 т.
Пограничники дали по зубам оккупантам под Соледаром. Видео

Украинские воины под Соледаром продолжают минусовать врага. Прятавшихся в окопах российских захватчиков заметили аэроразведчики Госпогранслужбы.

Видео дня

Их ряды проредили сброшенные с дрона снаряды, а украинские артиллеристы "насыпали" по вагнеровцам. Видео с уничтожением захватчиков показали в ГНСУ.

"На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, которая пряталась в окопах и траншеях. Наши воины отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона. Также  по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ", – описали.

На кадрах видно, как украинские воины сбрасывают снаряды с дрона на прячущихся в окопах захватчиков.

Пограничники дали по зубам оккупантам под Соледаром. Видео
Пограничники дали по зубам оккупантам под Соледаром. Видео

Также истребили с помощью БПЛА захватчиков, пытавшихся скрыться в разбитом здании.

Пограничники дали по зубам оккупантам под Соледаром. Видео

А артиллерия накрыла еще одну точку, где собрались россияне – предварительно дождавшись, чтобы в здание набилось как можно больше врагов.

Пограничники дали по зубам оккупантам под Соледаром. Видео
Пограничники дали по зубам оккупантам под Соледаром. Видео
Пограничники дали по зубам оккупантам под Соледаром. Видео

Напомним, к утру 15 января потери РФ в войне превысили 115 тысяч человек. За прошедшие сутки было уничтожено около 630 российских захватчиков.

Также сообщалось, что украинские пограничники "демилитаризовали" оккупантов в Луганской области. Россияне пытались укрыться в блиндаже, но это им не помогло. Также уничтожена вражеская боевая машина пехоты и все сооружения захватчиков вместе с их имуществом.

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