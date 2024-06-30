Пограничники 'Мести' показали блестящую работу дронов на Северском направлении: враги обезврежены

Украинские защитники продолжают ликвидировать живую силу российских оккупационных войск на нашей земле. Так, недавно в сети продемонстрировали результаты боевой работы дронов пограничников на Северском направлении.

Видео дня

Видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. По оккупантам отработали бойцы пограничного отряда бригады "Месть".

В результате работы защитников были ликвидированы один оккупант и 5 ранено.

"1 ликвидирован и 5 раненых оккупантов – работа дронов пограничников бригады "Месть" на Северском направлении", – пишут в ГНСУ.

Ранее украинские защитники показали в сети, как точно отработали по разведывательному БПЛА россиян на поле боя. Вражеский беспилотник был ликвидирован расчетом ЗРК 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Также недавно защитники Украины уничтожили очередные зенитные ракетно-пушечные комплексы оккупантов в приграничном районе. Два ЗРГК "Панцирь-С1" сожгли на Харьковском направлении ракетчики ВСУ в сотрудничестве с бойцами Национальной гвардии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!