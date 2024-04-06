Пограничники Морской охраны сбили крылатую ракету ночью в Одесской области: она взорвалась над морем

В ночь на 6 апреля российские оккупанты снова атаковали Украину с помощью крылатых ракет и ударных дронов. Одна из вражеских управляемых авиационных ракет была обнаружена и ликвидирована пограничниками Морской охраны на территории Одесской области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. В результате точной стрельбы ракета была поражена, и она взорвалась над морем.

"Одну из вражеских управляемых авиационных ракет пограничники Морской охраны обнаружили и уничтожили имеющимися силами и средствами в Одесской области. В результате точной стрельбы смертоносная ракета была поражена и она взорвалась над морем", – сообщили пограничники.

Напомним, что всего силы ПВО этой ночью 28 из 32 ударных дронов сбили силы противовоздушной обороны. Также были уничтожены 3 из 6 ракет разных типов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной атаки российских террористов бойцы Военно-Морских Сил ВС Украины сбили управляемую авиационную ракету "Х-59". Максимальная скорость полета этого боеприпаса – более 1000 км/ч.

Ранее сообщалось, что 6 апреля оккупанты ударили ракетами и "Шахедами" по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевском обществе. В областном центре 6 человек погибли и еще 10 – ранены.

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