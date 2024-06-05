Пограничники отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении: оккупанты отступили с потерями. Видео

Пограничники из рядов бригады "Помста" утром 5 июня отразили российский штурм в Донецкой области. При поддержке побратимов из других подразделений Сил обороны они уничтожили вражескую бронетехнику.

Понеся потери в технике и живой силе, враг вынужден был отступить. Ювелирную атаку с помощью FPV-дрона на вражескую "броню" показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники бригады "Помста" отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении. Утром при поддержке Сил обороны бойцы уничтожили вражеские танки, БТРы, БМП и пехоту противника, атаковавшие позиции украинских защитников. Оккупанты отступили со значительными потерями личного состава и бронетехники", – отметили в ГПСУ.

Из всего массива уничтоженной во время утреннего боя техники на видео пограничники показали "утилизацию" только одной единицы российской бронетехники. Однако она оказалась действительно филигранной. Оператор дрона смог не только подвести его к вражеской "броне", но и "завел" БпЛА прямо в отверстие люка, после чего технику охватило пламя.

Напомним, накануне, 4 июня, по всей линии фронта за сутки украинские воины отминусовали 1280 российских оккупантов и 40 артсистем. В общей сложности уничтожено 195 единиц вражеской военной техники и вооружений.

А за прошлую неделю потери врага, по данным Минобороны Украины, исчисляются сотнями и тысячами.